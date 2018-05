British Airways va voler vers Durban en octobre

British Airways va lancer la première ligne non-stop entre l'Europe et Durban à compter du 29 octobre 2018.



Le Boeing 787-8 de la compagnie britannique décollera de London Heathrow Airport à 15h45 tous les lundi, jeudi et samedi pour se poser en Afrique du Sud à 5h35, le lendemain. L'avion quittera ensuite l'aéroport de Durban à 7h35 et atterrira au Royaume-Uni à 17h45.



Cette liaison sera assurée toute l'année.



British Airways a un partenariat avec Comair qui dessert pour sa part Durban au départ de Johannesburg et Cape Town.