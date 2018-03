British Airways veut développer Level y compris pour les voyageurs d’affaires

loin de cannibaliser les lignes à succès de British Airways, la low cost veut aller en ouvrir de nouvelles

Pour assurer le développement de Level, le patron d’IAG a des idées. Deux, plus exactement. Une première qui s’appuierait sur 15 avions en 2022 et une seconde qui doublerait ce chiffre avec plus de destinations programmées. Face à Norwegian, Level doit montrer ses différences et ne saurait se contenter de deux ou trois rotations par base. Willie Walsh n’a jamais caché que "".La force du groupe IAG réside aussi dans sa capacité à s’adapter très vite aux marchés porteurs et à intégrer les demandes formulées par les clients. Willie Walsh ne cache pas qu’il pourrait passer des commandes d’avion de BA vers Level. Et de préciser qu’il étudie attentivement le choix des nouvelles destinations pour aller sur des marchés susceptibles d’intéresser aussi le business travel.Comme prévu, Alex Cruz, sera le patron temporaire de Level en France (qui prend la place d’OpenSkies) dés le début de l’exploitation à Orly en juillet prochain.