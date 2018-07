British réduira temporairement l'offre entre Gatwick et JFK en avril 2019

British Airways va réduire temporairement la capacité de la ligne Londres Gatwick – New York JFK au mois d'avril 2019.



Selon les dernières mises à jour des GDS, la compagnie va déployer un B777-200ER de 226 sièges sur la ligne, au lieu de son appareil de 336 places entre les 9 et 20 avril.



Les horaires seront identiques. L'avion décollera tous les jours du Royaume-Uni à 16h35 et des USA à 22h00.