Bruno Arbonel, Egencia : "Nous voulons offrir le meilleur de la technologie à nos clients"

Bruno Arbonel : Une société comme Traveldoo nous apporte ses compétences en matière de SBT et de gestion de l'expense. Elle entre, comme je le disais plus haut, dans le cadre des évolutions technologiques permanentes attendues par nos utilisateurs. Peu de gens savent que nous avons plus d'un millier de releases par an pour faire avancer en permanence notre solution et intégrer sans cesse de petites modifications très utiles au quotidien.



Le souhait d'Egencia est de consolider l'ensemble de son offre Travel and Expense dans des outils mobiles qui prennent en compte le TCO du déplacement professionnel, y compris bien évidemment les dépenses que peut faire le voyageur. Tout cela doit s'intégrer à des solutions évolutives qui vont nous permettre de gérer les risques, d'anticiper les besoins mais aussi de conforter les déplacements engagés, que ce soit en termes de modifications ou d'annulations mais aussi du contrôle des dépenses et du respect des politiques voyages.