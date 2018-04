Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





Brussels Airlines agrandit son Loft à l'aéroport de Bruxelles

Baptisé "The Loft", le salon de Brussels Airlines destiné aux business class et aux voyageurs fréquents était un peu saturé à Bruxelles Airport. La compagnie l'agrandit pour mieux accueillir les 1500 passagers qui y passent chaque jour. Il ouvrira ses portes sur un espace renouvelé et étendu au mois de juin prochain.



Brussels Airlines vire CEO et Directeur financier Depuis son inauguration en octobre 2014, le Loft a accueilli plus de 1,5 million de voyageurs qui se trouvaient sur le départ dans le Terminal A de Brussels Airport. Aujourd'hui, la compagnie aérienne augmente sa capacité de 66%, ce qui permet d'accueillir 500 voyageurs simultanément avec un total de 2.040m². Mais en plus de l'espace supplémentaire, The Loft offre maintenant aussi de nouvelles expériences innovantes, pour lesquelles Brussels Airlines s'est associée aux marques de qualité Lexus, Miele, Grohe, Corian et Dyson, qui sont des experts en design, technologie et innovation.



Les 800m² supplémentaires comprennent ainsi un espace ouvert conçu par Lexus, qui expose des objets des Lexus design awards pour permettre aux invités de découvrir le « luxury lifestyle » de la marque. Il est créé selon les traditions japonaises d'omotenashi, le concept japonais d’hospitalité qui ne satisfait pas seulement les besoins d’autrui, il les anticipe avant même qu’ils ne se manifestent. " Nos invités passent beaucoup de temps dans le Loft, 74 minutes en moyenne, il est donc important de leur fournir un service de haute qualité et de s'assurer qu'ils disposent d'un espace inspirant pour se détendre ou travailler avant leur vol ", commente Tanguy Cartuyvels, VP Marketing de Brussels Airlines



Le nouveau Loft offre aussi une zone VIP à part pour les membres « HON Circle » (le plus haut niveau dans le programme de fidélité Miles & More) avec un salon affichant une collection évolutive d’œuvres d’artistes belges et étrangers. A côté de cela, un large assortiment de gastronomie est offert dans une cuisine de pointe signée Miele afin que les voyageurs se sentent « comme à la maison », même loin de chez eux.



De plus, The Loft offre des espaces de repos privés, inspirés de la nouvelle Business Class que la compagnie aérienne lancera à la fin de cette année sur ses vols long-courriers. Les chambres sont décorées avec des images de d’art raffiné produites par l'agence d'ingénierie culturelle Meta-Morphosis. Chaque œuvre d'art a un lien avec la Belgique.

Une zone de massage complète l'expérience: les Panasonic Relax Chairs reprennent les fonctions de massage Shiatsu disponibles dans les sièges de la nouvelle berline LS. Autre nouvelle expérience, le Grohe Spa se compose de 11 salles de bains. Chacune d’entre elles propose ses propres réglages à adapter en fonction des préférences personnelles. Un bain de vapeur, la musique et la luminothérapie créent 11 ambiances et expériences spa uniques. Le Dyson Supersonic est disponible dans chaque salle de bain pour un séchage de cheveux super rapide et contrôlé, qui gardent vos cheveux en bonne santé.

Une salle de jeu avec une impressionnante table de billard en velours rouge conclut les nouvelles expériences du Loft, permettant aux invités du Loft de se réunir pour jouer à une partie de billard.



Aussi bien à bord qu’au sol, Brussels Airlines veut être un ambassadeur de la Belgique. La "Belgitude" est dès lors omniprésente dans The Loft. Cela se traduit par le design Art Nouveau du lounge, les nombreux objets historiques de l'univers de Tintin et la gastronomie.

Des délices culinaires belges sont disponibles grâce au spécialiste catering Newrest, tandis que l'entreprise familiale belge Rombouts propose au quotidien du café de qualité, torréfié de manière traditionnelle. Les chocolats de Neuhaus donnent un délicieux avant-goût de la Belgique au public international du Loft. Les bières d'AB InBev complètent l'offre du bar belge, où les invités peuvent se servir leur propre bière pression.



En plus de ses propres clients, Brussels Airlines accueille aussi les passagers Business Class et Frequent Flyers de beaucoup d’autres compagnies aériennes internationales dans le Loft, dont les compagnies membres de Star Alliance, mais aussi d’autres partenaires non-membres comme Emirates, Etihad, Air Malta and Finnair. Le nouveau Loft ouvrira au public au début du mois de juin.