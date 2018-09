Brussels Airlines délaisse Mumbai pour l'Afrique

"La liaison ne donne pas les résultats escomptés. Grâce aux compagnies aériennes du groupe Lufthansa, Lufthansa et Swiss, les passagers pourront toujours bénéficier de nombreuses possibilités de voyage via Francfort, Munich et Zurich. La capacité des vols de/vers Mumbai sera utilisée pour se recentrer sur l'Afrique, l'activité intercontinentale principale de Brussels Airlines".

Court-courrier

Long-courrier

Brussels Airlines va booster son offre africaine cet hiver. La compagnie desservira Banjul quotidiennement au lieu de 4 fois par semaine. De plus, des 7 liaisons hebdomadaires à destination et en provenance de Dakar, 3 deviendront des vols directs à compter du 7 janvier 2019. Cette mesure permet de créer plus de capacité sur les vols les mardi, jeudi et dimanche.Par ailleurs, le transporteur va stopper sa desserte de Mumbai, lancée en mars 2017 , le 6 janvier prochain. Il explique dans un communiquéAinsi, les clients qui ont réservé des vols à destination ou en provenance de Mumbai après le 6 janvier sont contactés par Brussels Airlines et se voient proposer des solutions de voyage alternatives pour se rendre à leur destination finale.La compagnie belge n'a pas oublié son réseau européen. Elle proposera deux nouvelles destinations lors du programme d'hiver : Kiev (Ukraine) et Wroclaw (Pologne). Elles seront respectivement lancées en octobre (4 vols hebdomadaires) et en février (3 fréquences par semaine). De plus, Brussels Airlines ajoutera cet hiver des fréquences supplémentaires sur des destinations existantes, notamment Alicante, Billund, Bordeaux, Faro, Genève, Lisbonne, Malaga et Tel Aviv.Brussels Airlines améliore aussi ses services à bord. Les cabines de ses dix Airbus A330 sont progressivement modernisées. Les avions proposeront une nouvelle Business Class, une nouvelle Economy Class et pour la première fois : une Premium Economy Class dans une cabine séparée. Le premier avion remis à neuf sera prêt en décembre.- Kiev 4x/semaine (à partir du mois d’octobre 2018) – tout le long de année- Wroclaw 3x/semaine (à partir de 2019) – tout le long de l’année- Alicante +1/semaine- Billund +2/semaine- Bordeaux +1/semaine- Faro +1/semaine- Genève +1/semaine- Lisbonne +1/semaine(changements effectifs à partir du 7 janvier)- Banjul +3/semaine (vol quotidien)- Dakar : continue à être desservie quotidiennement, mais avec trois vols directs sans arrêt dans un autre aéroport africain