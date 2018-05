Brussels Airlines frôle une croissance à 2 chiffres en avril

Brussels Airlines a géré 920.816 passagers en avril, soit 9.9% de plus qu’au même mois de l’an dernier. Le nombre de voyageurs à bord des vols européens connaît, avec 763.882 clients, une augmentation de 10,5%.



Les liaisons vers l'Afrique ont enregistré une croissance de 11,9%, tandis que le nombre de passagers voyageant entre Bruxelles et l’Amérique du Nord a légèrement diminué de -0,4%. Les fréquences vers le Moyen-Orient et l’Asie ont affiché une hausse respective de 1,5% et de 2,2%.



La compagnie précise : " Grâce à son offre étendue (+8,8% de sièges offerts), Brussels Airlines a pu continuer à proposer des tarifs compétitifs et attirer plus de passagers. Il en résulte, néanmoins, que la pression sur les prix reste très forte ".



Le taux d’occupation s’élève à 82,8%, soit en légère augmentation de 1,8 point par rapport à la même époque l'année dernière.