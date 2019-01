Brussels Airlines lance un tarif "un seul bagage" sur l'Afrique

Les passagers en Economy Class des vols à destination ou en provenance de l'une des destinations Sub-Sahariennes de Brussels Airlines - voyageant léger et n’ayant pas besoin d’une flexibilité de billet - ont une nouvelle offre à leur disposition. La compagnie donne désormais la possibilité de réserver un tarif comprenant l’enregistrement d’un seul bagage. Cet aller-retour qui est le produit le moins cher du transporteur, est à partir de 385€ TTC.



"Notre objectif en tant que compagnie aérienne est d’offrir à nos clients la possibilité de choisir la formule de voyage qui correspond le mieux à leurs besoins personnels. Après l'introduction sur le réseau européen d'un tarif comprenant uniquement un bagage à main et sur nos vols de et vers l’Amérique du Nord d’un tarif Economy Light, le tarif à un seul bagage pour les lignes africaines est la prochaine étape vers un voyage sur mesure pour tous les passagers voyageant avec Brussels Airlines" , a expliqué Dirk Janzen, VP Pricing & Revenue Management, Distribution and Commercial Steering.



Brussels Airlines dessert actuellement 17 destinations en Afrique subsaharienne : Abidjan , Accra, Banjul, Bujumbura, Conakry, Cotonou, Dakar, Douala, Entebbe, Freetown, Kigali, Kinshasa, Lomé, Luanda, Monrovia, Ouagadougou et Yaoundé.