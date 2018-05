Brussels Airlines menacée par une grève le 11 mai

"ultimes"

"Nous regrettons qu'en dépit d'une offre substantielle faite par la direction de Brussels Airlines, la délégation syndicale des pilotes a appelé à des actions de grève à partir du 11 mai"

"en cas de grève à partir du 11 mai, nos horaires de vols seront malheureusement affectés, mais pour le moment, nous n'avons pas encore une vue d'ensemble de l'impact. Nous travaillons à la création d'un horaire de vol réduit pour cette journée et nous mettrons à jour cette page avec plus d'informations dès que possible".

Les pilotes de Brussels Airlines sont prêts à faire grève. 80% des navigants ont rejeté lespropositions salariales de la direction, vendredi dernier. Ainsi, les syndicats des pilotes ont déposé un préavis à partir du 11 mai.La compagnie indique sur son site internet. La direction et les délégations syndicales ont entamé de nouvelles négociations ce lundi pour éviter le conflit.Toutefois, Brussels Airlines prévientIl est conseillé aux voyageurs d'affaires qui ne l'ont pas déjà fait, de donner leurs coordonnées par le biais de l'outil Ma réservation afin d'être avertis rapidement en cas de perturbations.Des actions pourraient être aussi possible le 14 et le 16 mai prochains.