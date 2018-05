Brussels Airlines misera sur l'Europe de l'Est cet hiver

Brussels Airlines a lancé la plus grande expansion de son histoire lors du programme estival 2018, mais poursuivra l'extension de son réseau à l'automne. La compagnie belge ajoutera Kiev et Wroclaw à sa toile les 19 et 29 octobre respectivement.



La liaison Bruxelles - Kiev sera assurée quatre fois par semaine. Le transporteur proposera un décollage de Bruxelles à 9h20 les lundi et mercredi et à 12h00 les vendredi et dimanche pour un atterrissage en Ukraine à 13h10 et 15h50.

Les départs de l'aéroport ukrainien auront lieu à 13h55 les lundi et mercredi (arrivée en Belgique à 16h05) et à 16h35 les vendredi et dimanche (arrivée 18h45).



Quant à Wroclaw, la compagnie aérienne desservira cette destination trois fois par semaine à partir du 29 octobre. La fréquence du lundi s'envolera de Brussels Airport à 15h10 pour se poser en Pologne à 16h50. Le retour prévoit un décollage à 17h40 pour un atterrissage à 19h30.

La compagnie volera entre les deux villes également les mercredi et vendredi avec un départ de Belgique à 9h30 (arrivée à 11h10) et de Pologne à 12h00 (arrivée 13h50).