Brussels Airport a franchi le cap des 12 millions de passagers au 1er semestre

Brussels Airport a accueilli plus de 12 millions de passagers entre janvier et juin 2018.Cela représente une croissance de 4,4% et un demi-million de voyageurs de plus par rapport à la même période de l’an dernier. Le nombre de passagers locaux à l’embarquement a grimpé de 4,7%, soit légèrement plus que le nombre de passagers en transfert (+3,2%). Cette hausse est principalement due à l’augmentation du trafic long-courrier, à l’arrivée de nouvelles compagnies (Cathay Pacific, Georgian Airways), aux nouvelles destinations vers l’Asie (Shanghai, Shenzhen et Hong Kong) et à l’ajout de vols vers Dubaï. A noter également la forte reprise des vols charters vers la Turquie, l’Egypte et la Tunisie.



En glissement annuel, l'aéroport belge a également enregistré un record en accueillant 25,3 millions de personnes, franchissant pour la première fois le cap symbolique des 25 millions de voyageurs.



+4% en juin

En juin, l'installation a géré 2.313.894 passagers. Cela représente une progression de 4% par rapport à juin 2017. Le nombre de passagers locaux a grimpé de 6,6% durant le dernier mois alors que le nombre de passagers en transfert a diminué de 5,4%. Brussels Airport ajoute "Ceci s’explique par de meilleures ventes pour les voyageurs locaux, tandis que l’année dernière, des sièges vides ont dû être remplis par des passagers en transfert. La reprise rapide des destinations de vacances en Turquie, Égypte et Tunisie contribue également à cette hausse des passagers locaux. Enfin, on note un certain nombre d’annulations des vols européens de Brussels Airlines suite à des problèmes techniques, avec pour conséquence des passagers replacés sur d’autres vols".



Ensemble, les compagnies long-courriers affichent une croissance de 15% par rapport au mois de juin de l’an dernier, principalement grâce aux nouveaux vols et aux plus hautes fréquentations vers l’Asie et la région du Golfe.