Brussels Airport : la piste 07L/25R va se faire une beauté les 8 prochains week-ends

Brussels Airport lancera des travaux d’entretien sur la piste de décollage et d’atterrissage 07L/25R le 20 octobre prochain. Ce chantier se déroulera uniquement durant le week-end pendant 8 semaines. C'est à dire du 20-21 octobre au 8-9 décembre 2018. Chaque fois du samedi à 6h du matin au dimanche à 19h.



Cette cure de jouvence n’aura pas d’impact sur les vols. La plate-forme accueillera les avions sur ses autres pistes. Elle précise toutefois "En cas de conditions météorologiques exceptionnelles, les travaux peuvent être interrompus, ce qui signifie que la piste 07L/25R pourra à nouveau être utilisée (par ex. en cas de faible visibilité, neige, etc.)".