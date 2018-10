Brussels Airport: les douaniers en grève ce mercredi

Tous les vols à l'arrivée, ainsi que quelques vols au départ seront également concernés, avec un contrôle minutieux de l'avion, et des actions auront également lieu d'autres jours, avertit le syndicat, sans préciser le moment précis.



L'action des douaniers a débuté à 07h30 et dure toute la matinée. " Il y aura sans doute une fouille approfondie des avions arrivant à l'aéroport ", selon Marc Nijs, secrétaire du syndicat. " Sur certains vols, tout le monde sera contrôlé. Les bagages aussi seront examinés. Cela durera un certain temps, surtout si des constats s'avèrent nécessaires ." Quelques avions en partance seront aussi contrôlés de fond en comble.



Comme annoncé, le syndicaliste s'attend encore à des retards dans les prochaines heures car les départs sont également contrôlés plus minutieusement. Certains passagers en transit ont manqué leur correspondance à cause de ces actions douanières.