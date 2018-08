Burkina Faso: grève des routiers et pénurie de carburant

L’Union des chauffeurs routiers du Burkina Faso (UCRB) a déclenché une grève ce lundi à Ouagadougou, la capitale.

Première conséquence de cette grève,les stations services ne sont plus approvisionnées et la pénurie commence à compliquer les déplacements. Les routiers bloquent également les entrées et les sorties de Ouagadougou, ce qui peut bloquer les déplacements des voyageurs d'affaires.



Le ministère en charge de la Sécurité routière a demandé dans un communiqué aux transporteurs grévistes " d’utiliser les voies conventionnelles de revendications et libérer totalement les entrées et les sorties de la capitale ."



Les voyageurs qui doivent se rendre dans ce pays ou qui s'y trouvent déjà, sont invités à prendre leurs précautions et éviter les déplacements motorisés sans la certitude de pouvoir refaire le plein de carburant.