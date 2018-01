CDS Groupe développe son partenariat avec Amadeus

CDS Groupe avait déjà intégré la connectivité Amadeus Hotels en 2014 afin de mettre à disposition un large inventaire de fournisseurs hôteliers à ses clients. Il intensifie désormais sa collaboration avec le spécialiste des solutions technologique pour le secteur du tourisme, dans l'objectif de fluidifier et simplifier les réservations hôtelières des entreprises et des agences de voyages. Elles bénéficient ainsi d'une plus grande offre de contenu hôtelier.



Ce contenu est à la fois disponible via les plateaux de réservation offline et les outils de réservation online. Le communiqué ajoute que ce partenariat renforcée va permet à CDS Groupe "de proposer les meilleurs tarifs en fonction des offres hôtelières proposées".