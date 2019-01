CES 2019 : Conduire grâce à la réalité virtuelle

Une nouvelle startup chapeautée par le géant de l'automobile qui va se consacrer au développement et à la commercialisation d'un système de réalité virtuelle en voiture.



Le principe : les passagers à l'arrière pourront disposer d'un casque VR. La vraie valeur ajoutée est d'intégrer les paramètres de conduite dans l'expérience (position du véhicule, freinage, vitesse, environnement...). En résumé, les passagers pourront profiter d'une course avec la voiture de leur choix en VR et, pendant ce temps, l'automobile suit le chemin similaire que vous visionnez. Une solution pensée pour la conduite autonome et fonctionnelle, selon les dires de ceux qui ont eu la chance de la tester.



Ce programme d'innovation sera peu à peu étendu aux autres constructeurs automobiles.