CES 2019 : Des taxis volants pour Uber

Bell, un partenaire d’Uber a présenté de nouveaux taxis volants à l’occasion du CES Las Vegas 2019 : le Bell Nexus . Une solution qui a pour mission de décongestionner les métropoles et fluidifier le trafic. Le design de ce taxi du futur se situe entre le drone et l’hélicoptère. Il sera capable de décoller et d’atterrir à la verticale, le tout en étant 100% électrique. « L’espace manque de plus en plus au niveau du sol, c’est donc dans la dimension verticale que nous trouverons des solutions aux défis du transport » déclare Mitch Snyde, président de BellUber souhaite proposer cette option baptisée « Elevate » à ses clients d’ici à 2020. Mais le cahier des charges de la firme américaine est exigent. Pour leur mise en circulation les taxis devront voler entre 240 et 320km/h et entre 300 et 600 mètres d’altitude. Pour ne pas gêner en milieu urbain, ils devront également être silencieux, avoir une autonomie d’au minimum 96 km et pouvoir transporter entre 2 et 4 passagers.Pour développer ce taxi du futur Bell s’est entourée de Safran, EPS et Thales afin de développer les systèmes de propulsion, de stockage d’énergie et les logiciels de vol.