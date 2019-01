CES 2019 : Nemeio, le clavier qui va révolutionner la vie des voyageurs d'affaires

100% personnalisable et made in France, les touches (81) sont composées de petits écrans intégrant de l'encre électronique e-link. Les caractères peuvent donc changés de place, selon le besoin de l'utilisateur. Exemple : la touche "&" peut échanger avec la position du "ù".



L'éclairage a la capacité de s'adapter à l'environnement et à sa luminosité. Différents profils de configuration sont également disponibles pour permettre à plusieurs utilisateurs de s'en servir, tout en ayant leur "propre" clavier". Encore au stade de prototype, Nemeio cherche aujourd'hui à attirer l'attention des investisseurs pour pouvoir commercialiser son produit.