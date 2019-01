CES 2019: Transdev va tester ses navettes autonomes à Paris et à Rouen (+Vidéo)

La société américaine va équiper les navettes autonomes i-Cristal de Transdev de sa suite logicielle Asimov et de ses capteurs. L’objectif de ce partenariat est de développer une plateforme de navettes totalement indépendantes.



Les navettes de Transdev bénéficient déjà de la certification 4 SAE ( qui signifie qu’elles sont autonomes dans des zones spécifiques ). Selon Transdev, la technologie de Torc devrait permettre aux i-Cristal de s’insérer aisément dans la circulation urbaine. Le tout en étant en accord avec les normes les plus intelligentes. Cependant, elles resteront plafonnées à 30 km/h. C’est assez peu surprenant. Les deux sociétés signalent que leur priorité est la sécurité des passagers. Or, cette vitesse permet d’éviter l’essentiel des accidents mortels. La navette i-Cristal pourra transporter au total jusqu’à 16 passagers.



Les premiers tests ont déjà démarré en circuit fermé. Les premières expérimentations sur route ouverte débuteront quant à elles à une fois les autorisations obtenues, à Paris et à Rouen. Le premier espace de test se situera entre la gare de Massy et le campus de Paris-Saclay et le deuxième au Technopôle du Madrillet, en Seine-Maritime.



Transdev a déjà pu démontrer ses capacités à produire des navettes autonomes, mais Torc aussi. La société a testé sa technologie de conduite autonome dans plus de 20 états américains.