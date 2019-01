CES 2019 : Une nouvelle solution d'info-trafic pour Mercedes et Audi

Véritable géant de la cartographie, Here Technologies a été sélectionné par Audi et Mercedes pour sa solution "Here Real Time Trafic". Capable de collecter et d'analyser de nombreuses données issues de sources multiples, elle permet d'informer son utilisateur des conditions de circulation de façon ultra-précise et en temps réel.



L'objectif : assurer au conducteur une conduite plus intelligente et sécurisée, en plus d'un gain de temps dans certaines situations. Sa commercialisation est prévue pour le premier semestre 2019. Elle équipera l'ensemble des véhicules de la gamme Mercedes aux Etats-Unis, au Canada et plusieurs pays en Amérique Latine et dans la région Asie-Pacifique. Pour Audi, les nouveaux modèles seront livrés en Amérique du Nord. Les véhicules en circulation et disposant d'un abonnement Audi Connect pourront également avoir accès au service.