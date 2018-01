CES Las Vegas : la sécurité du voyageur dans un bouton

Pendant le CES de Las Vegas, deux jeunes concepteurs d'un tracker innovant ont démontré que les nouveaux outils de sécurisation du voyageur pouvaient être implantés dans des objets du quotidien, et restaient difficilement repérables en cas d'agression ou d'attaques.



Installé dans des boutons de veste, des stylos, des semelles de chaussures ou tout autres objet fréquemment utilisées dans la vie quotidienne et que porte le voyageur en permanence, le système relié via GPS à un satellite relève instantanément la position du voyageur et la transmet à une équipe de sécurité installé dans un PC aux USA ou en Europe.



Destiné en priorité à ceux qui se déplacent dans des zones dangereuses, le LocalisatorX (c'est le nom de code du proto) peut se concevoir à la demande des entreprises utilisatrices pour un ou plusieurs centaines de voyageurs en intégrant un code de repérage personnalisé à l'intérieur du système.

Deux choix s'offrent aux clients. Sur son écran, l'acheteur dispose en temps réel de la situation du voyageur. Ce dernier peut, s'il le souhaite et s'il a l'accord de l'entreprise, désactiver le système pour préserver sa vie privée. Autre solution, les données sont conservées au PC sécurité et ne sont transmises au client qu'en cas de situation difficile sur le terrain.



Exclusivement présenté sous la forme d'un prototype actif, LocalisatorX ne devrait pas être commercialisé avant la fin 2019. Cerise sur le gâteau, grâce à une solution d'intelligence artificielle, il s'enrichit des habitudes du voyageur et permet ainsi à l'acheteur d'envoyer des alertes sécuritaires si le salarié pénètre sur une zone dangereuse ou hostile. A terme, une base de données des risques serait associée à l'ensemble.