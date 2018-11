CTM connecte ses clients au contenu en direct de Qantas

La plate-forme de distribution Qantas utilise la norme technologique NDC de l'IATA pour les connexions entre les compagnies aériennes, les agences de voyages et les fournisseurs de technologies de voyage, ce qui permet aux transporteurs de fournir des offres et des produits qui ne sont pas toujours disponibles via les canaux de distribution traditionnels.



CTM affirme que la plate-forme améliore les capacités de vente au détail, de réservation et de service des compagnies aériennes et qu'elle fournit également un contenu plus important et plus pertinent pour les clients. Certains clients utilisant l'outil de réservation en ligne Lightning de CTM peuvent accéder au contenu Qantas à partir du QDP, qui est intégré dans l'affichage des tarifs de l'outil.



De plus, certains clients qui sont de grands voyageurs de Qantas pourront bénéficier d'offres de récompense et de reconnaissance lors de la réservation de vols.