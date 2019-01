CWT : Brigitte Nisio quitte la direction de la TMC

De nombreux dirigeants de plusieurs pays européens se sont vus remercier par CWT, dans le cadre d'une réorganisation de sa direction européenne qui passe sous un modèle EMEA. L'objectif : optimiser la vitesse de commercialisation et le service client.



Parmi eux : Peter Ashworth (vice-président principal, Central & Europe de l’Est), Antonio Calegari (vice-président et directeur de pays, Italie et Grèce), Olivier Chateau (MD Benelux et Europe de l’Est), Johan Wilson (vice-président et directeur de pays, Royaume-Uni et Irlande) et Brigitte Nisio (vice-présidente et directrice nationale, France).



En parallèle, 6 nominations ont été annoncées : Stéphane Birochaud, au poste de VP de la gestion des programmes Europe du Nord et du sud ; Denise Harman devient VP gestion de programmes pour l'Europe Occidentale ; Westyna Kulczycka occupera le poste de VP Pologne et chez adjoint de l'Europe ; Jan Latenstein van Voorst devient VP gestion et programmes multinationaux EMEA ; Jari Oinonen devient VP ventes Europe du nord et du sud et Phil Wooster devient VP ventes en Europe Occidentale. "Je suis ravi d’accueillir les nouvelles nominations. Cette nouvelle structure organisationnelle nous rendra plus compétents." conclut Chris Bowen, directeur général de CWT EMEA.