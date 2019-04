CWT : David Holmes nommé au poste de VP of Payments

L’américain David Holmes a récemment dirigé la stratégie commerciale internationale de l’UATP, le réseau de paiement de voyages d’affaires géré par les compagnies aériennes du monde entier. Ce directeur commercial et responsable des moyens de paiements évolue depuis près de 18 ans dans le domaine des frais voyages et de la FinTech de voyage.



« Son expérience solide dans la gestion des frais de voyage nous aidera à faire évoluer notre stratégie en matière de paiement» , déclare Vince Chirico, SVP Global Network & Technology Partners chez CWT. « La gestion des frais devient de plus en plus cruciale dans le voyage d’affaires, où l’innovation est à l’origine de changements considérables. »