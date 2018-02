CWT Digital Campus : changement de lieu pour ce 13 février

Pour mémoire, voici le programme de cette journée de réflexion CWT Digital Campus 11h - 11h30 : Accueil11h30 - 13h00 : Keynote et Table ronde :• Intervention d’Oussama AMAR, co-fondateur de The Family, qui parlera de la révolution numérique, de l'arrivée des disrupteurs dans tous les secteurs d'activité, des grandes tendances et réalités économiques et de la transformation des grands groupes pour faire face à ces changements• Transformation digitale ou changement de métier : Retour d’expérience avec Florence Estra, VP Digital Marketing - Air France, Romain Liberge, CDO - La Maïf, Sylvie Joseph, Directrice de la transformation interne - La Poste, Caroline Flaissier, CDO - Total et Laurent Comte, VP Operation - CWT13h00 - 14h30 : Déjeuner et Networking14h30 - 18h : Tables rondes et Keynotes :• Data : L'analyse prédictive au quotidien ?• Focus sur la nouvelle division dédiée à la distribution des offres hôtelières de CWT : RoomIt• L'intelligence artificielle au cœur de l'expérience client avec les interventions de Eneric Lopez, Strategy Director - Microsoft, Guillaume Laporte, CEO - Destygo, Patrice Simon, CTO et Régis Pezous, Director Product Incubation - CWT• Intervention de Thomas COVILLE, désigné Marin de l’Année 2017, vainqueur de la Transat Jacques Vabre 2017, recordman du tour du monde à la voile en solitaire en 2016, recordman de l’Atlantique Nord, vainqueur de la Volvo Race en 2012 en équipage. Il expliquera comment le digital a transformé les courses et la relation avec son sponsor Sodebo.18h : Cocktail de clôture