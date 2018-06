CWT aura un nouveau Chief Traveler Experience Officer en septembre

Carlson Wagonlit Travel a nommé Niklas Andréen au poste d’Executive Vice President and Chief Traveler Experience Officer, à compter du mois de septembre 2018. Basé à Londres, il reportera directement à Kurt Ekert, President & CEO de CWT, et fera partie de l'équipe de la direction monde de CWT en remplacement de Matt Beatty qui quittera l'entreprise cette année.



Niklas Andréen supervisera les services voyages à l'échelle mondiale, qui seront rebaptisés expérience voyageur afin de "s'aligner à la stratégie numérique 3.0 de CWT et d'adopter une approche holistique de l'expérience client sur tous les canaux" .



Niklas Andréen est actuellement Senior Vice President & Managing Director of Hospitality and Digital chez Travelport, et a occupé plusieurs autres postes de directeur, y compris celui de directeur de l'intégration des actifs numériques de Travelport dans leurs activités. Il a également fondé deux entreprises et a occupé des postes de consultant chez Accenture, Connecta et Monitor Company plus tôt dans sa carrière. Niklas Andréen est de nationalité suédoise et diplômé de l’école de commerce "Stockholm School of Economics".