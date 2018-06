CWT en grève jusqu'à mardi 19 juin 8 heures

L'intersyndicale de Carlson Wagonlit Travel, qui regroupe la CGT, la CFTC et FO, a appelé les salariés de la TMC à un mouvement de grève qui a débuté à 14h ce lundi et devrait se terminer ce mardi 19 juin à 8 heures. La grève pourrait être reconduite si aucune négociation n'est engagée avec la Direction.



Le mouvement dénonce la délocalisation des emplois en Inde et en Espagne ainsi que la dégradation des conditions de travail. Pour la déléguée des salariés au CHSCT, " les arrêts de travail se multiplient en raison de la forte charge de travail et une procédure pour risques psycho sociaux – RPS - est engagée ". L'intersyndicale dénonce également la rupture du dialogue social avec la Direction.