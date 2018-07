CWT lance Travel Consolidator pour une visibilité complète des coûts de voyage

" La collecte, la comparaison et le rapprochement des données sur les voyages et les dépenses associées représentent un véritable défi qui complique souvent le calcul du coût total d’un voyage " , déclare Christophe Renard, vice-président de CWT Solutions Group. "C WT Travel Consolidator offre cette visibilité et permet d’économiser jusqu’à 7 % sur les frais de voyage. "





Grâce aux algorithmes de CWT Travel Consolidator qui regroupent, harmonisent et nettoient les données, les gestionnaires de voyages gagnent du temps en évitant d’avoir à corriger les erreurs. En ayant toutes leurs données sur une seule plateforme avec des tableaux de bord configurables, les programmes de voyages peuvent être gérés avec une meilleure efficacité en intégrant la totalité des données agences, carte de crédit et outil de gestion de notes de frais.





Selon un sondage mené par CWT et GBTA, 64 % des gestionnaires de voyages estiment qu’ils manquent de données afin de calculer le coût total d’un voyage. Près de trois quarts (73 %) ont du mal à réconcilier les différences dans les rapports en raison du formatage des données, tandis que 58 % ont déclaré passer trop de temps à rapprocher et corriger les données.





Afin d’aider les gestionnaires de voyages à profiter au maximum de l’outil, CWT dispose d’une équipe de 160 consultants dédiée au sourcing et à l’optimisation des voyages. Ils conseillent les clients afin de les aider à comprendre leurs données pour prendre des décisions adaptées et améliorer leurs programmes voyages.