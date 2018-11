CWT mise sur l’intelligence artificielle avec AnswerIQ, nouvel outil de visualisation et de reporting

" Avec CWT AnswerIQ, vous pouvez à présent gérer le reporting lié à vos déplacements professionnels aussi facilement que si vous achetiez une nouvelle paire de chaussures sur Internet ", affirme Eric Tyree, Chief Data Scientist chez Carlson Wagonlit Travel. " Il vous suffit d’entrer votre requête dans le champ de recherche. AnswerIQ scanne alors l’ensemble de vos données afin de vous apporter toutes les réponses, sous forme de visuels pour une meilleure lisibilité."



Similaire à un moteur de recherche en ligne, il associe des capacités de recherche avancées de CWT. Les clients peuvent ainsi accéder à toutes les données relatives à leurs programmes voyages spécifiques, et ce de façon simple et intuitive. Cet outil offre une visibilité sur l’équivalent de trois ans de données, actualisées plusieurs fois par jour pour garantir aux clients les informations les plus récentes. CWT AnswerIQ utilise également des options de recherche assistées par l’intelligence artificielle ainsi qu’un système d’apprentissage intuitif, permettent de constamment améliorer les capacités de recherches pour un usage toujours plus judicieux et personnalisable. Il peut donc adapter et améliorer ses capacités de recherche, afin de devenir toujours plus intelligent et plus personnalisé.