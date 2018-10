CWT va lancer un outil de prédiction des dépenses

D’ici la fin de l’année, les clients de CWT pourront accéder à un outil permettant d’anticiper l’évolution des dépenses par catégorie. « Nous avons l’historique de nos clients et un important volume de données consolidées. En croisant cela avec des éléments macro-économiques, nous sommes capables de dire à l’entreprise que la dépense sur telle ou telle catégorie risque d’augmenter ou de diminuer », explique Géraldine Valenti, Global Sales Leader de CWT Solutions Group. Naturellement, les prédictions se feront au cas par cas puisque l’activité du client a une incidence directe sur l’évolution du prix d'une route aérienne, des hôtels, etc. « Je pense que cela aura un très fort impact sur la gestion des fournisseurs », ajoute Géraldine Valenti, persuadée que la solution va rendre le dialogue plus efficace, faciliter la préparation des budgets et éventuellement permettre de mieux négocier.



Cette solution dont on ignore encore le nom est le fruit d’un important investissement en intelligence artificielle annoncé lors du dernier plan stratégique de CWT. Elle vient s’ajouter aux efforts réalisés en matière de personnalisation et à CWT consolidator, la plateforme qui offre aux travel managers « une visibilité précise concernant les coûts réels liés aux voyages et notes de frais ».