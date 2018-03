Cadres, à quelle heure arrivez-vous au bureau ?

Compte-tenu des grèves qui s’annoncent, cette étude - menée en ligne par Cadremploi en mars 2018 auprès de 1964 cadres français – peut aussi s’apprécier comme un mode d’emploi pour éviter les embouteillages !On y apprend que les Français sont des lève-tôt : 50 % arrivent au travail avant 8h30. Les régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté sont les plus matinales. Au contraire, et sans surprise, les cadres franciliens sont les plus nombreux à passer les portes de leur entreprise après 9h30 (11 % vs. 6 % en moyenne). Les problématiques de transport y sont sans doute pour beaucoup, mais il est aussi très parisien de ne quitter le bureau qu’à 19 ou 20 heures quand on est cadre, ce qui décale d’autant la matinée.On remarque aussi que les hommes (35 %) sont plus nombreux que les femmes (14 %) à déclarer commencer leur journée de travail avant 8 heures. Réalité ou péché d’orgueil ? On ne saurait le dire tant notre pays conserve une certaine tradition pour le présentéisme et une évaluation positive des collaborateurs qui enchaînent les heures sur leur lieu de travail.Pour les horaires de départ, un tiers des cadres (32%) quittent le bureau avant 18 heures, ensuite les départs s’égrennent avec 25% entre 18h et 18h30, autant entre 18h30 et 19h et après 19h.