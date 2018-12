Camair-co a perdu sa certification IOSA... pour le moment

La certification IOSA de Camair-Co est pour le moment suspendue. La compagnie camerounaise n'est pas parvenue à la renouveler avant la date d'expiration de son précédent sésame qui était le 28 novembre 2018.



Au terme de l’audit mené avec le cabinet allemand Aviation Quality Services GmbH (AQS), plusieurs écarts de sécurité avaient été relevés et un calendrier des travaux à effectuer avait été établi.



Dans un communiqué , Ernest Dikoum, le directeur général Camair-Co explique "Les travaux de cette phase sont renseignés dans le système qualité d’IATA, INTELEX dans lequel Camair-Co, le cabinet d’audit AQS et IATA interagissent pour la fermeture des écarts qui se fait par la validation et de manière chronologique des éléments fournis par la compagnie" Il assure "le système INTELEX n’affiche aucun élément négatif susceptible de mettre en péril le renouvellement de sa certification E-IOSA 2018 de Camair-Co".



En revanche, la mise en place du planning post-audit IOSA a été effectuée le jour de la date d'expiration de la norme, ce qui a conduit à la suspension de la certification.



Camair-Co a donc désormais un délai de 120 jours (à partir du 28 novembre) pour finaliser son audit, et réintégrer alors le registre IOSA.