Cambodge et Thaïlande : épidémie de dengue

Des mesures essentielles à savoir :• se protéger contre les moustiques en utilisant des répulsifs de qualité ;• porter des vêtements couvrant la peau ;• protéger les bébés et jeunes enfants en les plaçant sous une moustiquaire hermétique.La Thaïlande et le Cambodge font, depuis plusieurs semaines, face à une épidémie de dengue. Pour les voyageurs d'affaires, il est conseillé de rester informé après de son agence et de se protéger.