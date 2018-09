Campanile se fait smart à Shanghai

L’hôtel Campanile Jing An Shanghai, qui est situé à proximité du Centre d'expositions de Shanghai et du Centre d'affaires de Jing'an, est le premier SmartHotel du groupe Louvre Hotels. Ce nouveau concept, produit de l’Innovation Center de l’entreprise, intègre des nouvelles technologies tout au long du parcours client.Ainsi à son arrivée, le voyageur d'affaires a par exemple à sa disposition un bureau d’enregistrement automatisé, une clé de chambre digitale ou encore un robot d’accueil.Le client bénéficie aussi pendant son séjour d'un assistant personnel. Ce robot gère tous ses besoins ainsi que les réglages de la chambre, de l’intensité de la lumière aux appareils vidéo et audio, en passant par la qualité de l’air.Au restaurant, la technologie se matérialise par un simple QR code que le voyageur scanne pour suivre sa commande, régler son addition ou la partager. Il peut également, s’il le souhaite, personnaliser son cappuccino grâce à une imprimante sur mousse qui reproduit le motif de son choix.Par ailleurs, pour favoriser les échanges, l’établissement de 180 chambres est conçu autour d’un auditorium ouvert sur le lobby, abritant un écran interactif géant. Cet espace peut accueillir le co-coworking ou encore des soirées cinéma ou des jeux-vidéo en communauté.L'hôtel totalement rénové propose aussi à ses clients, un accès wifi gratuit, 7 salons modulables pour les événements d'entreprise et un restaurant servant une cuisine française et occidentale.Louvre Hotels a précisé lors du lancement du concept que toutes les marques du groupe, de l’économique au haut-de-gamme, pourront demander à intégrer le label Smart.No.425, North Wulumuqi Rd200040 ShanghaiChineTel +86 4008 209999Réserver 08 92 23 48 12 (0,35€ ttc / min – de 8h à 22h)Fax +86 4008 209999