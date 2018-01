Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





Canada : de nouveaux accords pour le transport aérien vers l'Afrique

Le Gouvernement Canadien a confirmé les accords de transport, nouveaux ou modifiés, avec l’Éthiopie, le Cameroun, l’Afrique du Sud, le Qatar et le Maroc.



Les modifications apportées à l’accord avec l’Éthiopie permettent aux transporteurs agréés d'effectuer désormais jusqu’à cinq vols par semaine (par rapport à trois vols auparavant). Le nouvel accord conclu avec le Cameroun ainsi que les accords modifiés avec l’Afrique du Sud et le Qatar facilitent l’exploitation des services de partage de codes entre le Canada et ces pays.



La modification apportée à l’accord avec le Maroc procure une souplesse pour les vols proposés par des compagnies canadiennes ou marocaines voire pour les services de partage de codes. Air Canada devrait profiter de cet accord pour annoncer de nouvelles fréquences vers l'Afrique.