Canicule : Vinci Autoroutes distribue de l'eau aux barrières de péage

Avec 84 départements français placés en Alerte canicule (dont 20 en vigilance rouge sur le nord), la règle numéro 1, c'est de bien s'hydrater et de boire avant même d'avoir soif. Vinci Autoroutes se mobilise une nouvelle fois en organisant des distributions de bouteilles d'eau sur une vingtaine de sites :





-A7 : Vienne, parking après le péage (direction Marseille) et aire de service de Lançon (dans les deux sens de circulation)

-A8 : péage de La Barque et du Capitou (dans les deux sens de circulation)

-A9 : péage du Perthus (direction Espagne)

-A10 : péage de Saint-Arnoult, Monnaie, Sorigny et Virsac (direction Bordeaux)

-A11 : péage de Corzé (direction Angers) et Ancenis (direction Nantes)

-A54 : péage d’Arles (direction Nîmes) et St Martin de Crau (direction Salon de Provence)

-A62 : péage de St Selves (direction Toulouse) et Toulouse Nord (direction Bordeaux)

-A63 : péage de La Négresse (direction Espagne)

-A64 : péage de Sames (direction Toulouse) et Lastelle (direction Bayonne)

-A75 : péage de Béziers Cabrials (direction Millau)

-A81 : péage de La Gravelle (direction Rennes).