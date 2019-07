Canicule : des passagers forcés d'évacuer leur Eurostar et leur Thalys

Mercredi 24 juillet, aux environs de midi, le train s’est soudain arrêté entre Halle et Tubeke. Portes fermées, climatisation inexistante, 40° de température extérieure. C’est l’expérience éprouvante qu’ont vécu les passagers Eurostar sur la ligne Londres-Bruxelles. En cause : les températures élevées ayant affecté l’alimentation électrique du train. Après 2 heures d’une attente accablante, les passagers ont été invités à quitter le train et à rejoindre à pied un train de secours qui les a finalement transporté jusqu’à Bruxelles avec un retard de 3 heures.

L’incident a eu un impact sur d’autres trains, notamment un Thalys effectuant une liaison Dortmund-Paris. Là encore, 300 passagers ont dû changer de train. Il est malheureusement possible que d’autres événements de ce type se reproduisent jusqu’à vendredi matin, fin annoncée de l’épisode caniculaire.