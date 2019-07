Canicule : la RATP réduit la vitesse des trains jusqu'à la fin du service

Alors que les températures ont atteint les 41° en Île-de-France à la mi-journée (du jamais vu), la RATP annonce qu’elle va réduire la vitesse des trains et des tramways sur l’ensemble du réseau, et ce jusqu’à la fin du service. Les trajets s’annoncent donc encore plus longs et pénibles à supporter, raison pour laquelle la RATP recommande de limiter les déplacements "dans la mesure du possible". Il s’agit d’une mesure de précaution, les fortes chaleurs présentant notamment des risques pour les rails et les caténaires. Entre juin et septembre, la température des rails est d’ailleurs constamment scrutée pour prévenir les risques de déformation liés à la chaleur.