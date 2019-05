Canopy by Hilton s'installe au Cap

Composé de 150 chambres, ce nouvel établissement devrait accueillir ses premiers voyageurs en 2021. La marque exploite actuellement 9 hôtels à travers le monde et projette d'en ouvrir 35 autres, dont son premier en Afrique.



Le concept de Canopy by Hilton : séduire des voyageurs à la recherche d'immersion locale. Un choix parfait pour les voyageurs d'affaires souhaitant mixer business et expérience.



Situé à deux pas des Company's Gardens, épicentre historique de la ville, le Canopy by Hilton Cape Town Longkloof est facile d'accès. "Canopy by Hilton est la troisième de nos marques à s'implanter dans la ville et nous envisageons de poursuivre cette expansion à l'avenir. La décision d'établir au Cap le premier Canopy by Hilton d'Afrique témoigne non seulement de la force de cette destination, mais également de la qualité de notre partenaire Growthpoint, ce qui nous aidera à créer notre image de marque et à l'introduire sur le continent africain», a déclaré Patrick Fitzgibbon, vice-président Développement, EMEA de Hilton. L'établissement participera au programme de fidélité Hilton.