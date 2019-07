CarTrawler investit dans le MaaS

Une gamme de services de taxis et de transferts à l'aéroport sont désormais accessibles pour les clients de CarTrawler. Cette plateforme offrira aux clients un accès rapide et facile à des services de taxis et de transferts privés à la demande et préalablement réservés. Elle permet également aux compagnie aériennes d'exploiter le marché de la mobilité, évalué à plusieurs milliards de dollars.



" Je suis ravie d'annoncer le lancement de la plateforme de mobilité mondiale destinée aux entreprises. Celle-ci va révolutionner le secteur du voyage en offrant aux clients un guichet unique et simple pour tous leurs besoins de transport en direction et depuis l'aéroport. Les compagnies aériennes peuvent désormais faire le lien et utiliser cette plateforme via une application pour offrir à leur clientèle une expérience de réservation haut de gamme. Ce faisant, elles reflètent la tendance actuelle qui consiste pour de nombreux voyageurs à délaisser la voiture de location au profit d'autres moyens de transport" , a déclaré Aileen McCormack, Directrice commerciale de CarTrawler.



« Chez CarTrawler, le B2B est inscrit dans notre ADN, c'est pourquoi l'intégration rapide et parfaite de la plateforme à l' application des compagnies aériennes est un élément clé de notre stratégie. Cette plateforme garantit une expérience vraiment interconnectée et renforce encore davantage la perception de la marque de nos partenaires, en fournissant à leurs clients tout ce dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin », a-t-elle ajouté.