CarTrawler joue les chauffeurs pour les clients fréquents d'Emirates

Grâce à l'accord signé entre CarTrawler et Emirates Skywards, les membres du programme de fidélité disposent désormais de taxis à la demande dans plus de 100 villes du monde entier. De plus, ils peuvent cumuler des Skywards Miles à chaque trajet demandé.



Le communiqué ajoute "La deuxième phase de mise en place de ce service permettra aux membres d'avoir accès à des taxis préalablement réservés et leur permettra de payer leurs trajets avec des Skywards Miles. Cette capacité sera déployée dans d'autres villes en s'appuyant sur un réseau croissant de fournisseurs" .