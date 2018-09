Carburants : + 6,5 cts pour le diesel, + 3 cts pour l'essence en 2019

Le projet de budget 2019 du gouvernement énumère le renforcement ou la baisse de plusieurs taxes mais sur les carburants, ce sera clairement la hausse. Malgré les protestations récentes des automobilistes, le projet comporte - au nom de la fiscalité énergétique, destinée à orienter le comportement des consommateurs vers des activités moins polluantes - une hausse des taxes de 6,5 centimes d'euro par litre l'année prochaine, quand celles sur l'essence (SP 95 et SP 98) progresseront de 2,9 centimes.Le taux réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole non routier sera par ailleurs supprimé pour les entreprises du secteur industriel et du bâtiment.A noter que ces hausses risques de plomber les déplacements professionnels sur les routes en se conjuguant à une hausse continue du pétrole. Le Brent repart à la hausse et il a franchi la barre des 80 dollars le baril ce lundi pour atteindre son niveau le plus haut depuis novembre 2014. Laissant ainsi entrevoir une prochaine hausse des prix à la pompe.