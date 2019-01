Carburants: les prix à la pompe continuent de grimper

Le litre de sans plomb 98 (E5) est à 1,507 euro, c'est 1,3 centime d'euro plus cher que la semaine dernière (+ 0,90 %);



le sans plomb 95 (E5) est à 1,439 euro en progression de 0,20%. Sans Plomb 95 (E10) à 1,421 €/litre, c'est 0,90% de plus en une semaine.



Seul le BioEthanol E85 baisse un peu, il perd 0,40% à 0,683 euro le litre.



La plus forte hausse en une semaine, c'est le gazole qui affiche 1,426 euro par litre, une hausse de 1,10%.