Carburants : les prix plombent toujours plus !

Après avoir avoisiné les 86 dollars le baril, le prix du Brent se replie depuis la semaine dernière mais le prix du carburant, lui, n'a cessé de grimper ! Le gas-oil a enregistré en moyenne, selon le site carbu.com, une hausse de 8,8 cts/L, soit une hausse de 6% en une semaine (23% sur un an). Le SP 95 a augmenté de 3,2 cts, soit une hausse de 2,1% (+ 15,80% sur un an). Les autres carburants sont sur la même tendance (voir détail ci dessous). De quoi plomber les déplacements professionnels routiers.



Il reste à espérer que, avant les hausses des taxes annoncées pour le début de l'année, le pétrole sache se détendre. Les Etats-Unis seraient prêts à assouplir les sanctions qui viseront dès le mois de novembre prochain les exportations de pétrole en provenance d'Iran, le 3e producteur plus grand producteur de l'OPEP. Selon certaines sources, l'administration de Trump serait en discussion pour accorder des exemptions à certains importateurs. Par ailleurs, la Russie et l'Arabie Saoudite se sont dites prêtes à compenser les baisses de production iranienne.