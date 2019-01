Selon un communiqué, "les changements organisationnels au niveau EMEA s'inscrivent dans la stratégie CWT 3.0 impulsée par le groupe depuis l'arrivée de Kurt Ekert au poste de CEO en 2016". L'objectif de cette nouvelle organisation est de gagner en agilité et en efficacité. Selon Pierre Blin, Senior Director, Program Management France chez Carlson Wagonlit Travel, " Ce mode de fonctionnement va nous permettre d’être plus agiles et rapides en termes de décision et d’exécution".



"La mise en place de cette organisation implique un changement de gouvernance dans les pays avec le départ des Country Managers et la création de Market Management Team (MMT), anciennement Comités Exécutifs." ajoute CWT à travers ce communiqué.



Selon le groupe, les résultats commerciaux sont "très satisfaisants" en 2018. Le taux de rétention clients est en hausse de 2 points par rapport à 2017, et de 6 points par rapport à 2016. De nouveaux clients sont également référencés au niveau global ainsi que sur les segments multinational et local.