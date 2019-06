Carsten Spohr devient le nouveau Président du conseil des gouverneurs de IATA

Suite à l'Assemblée Générale de IATA qui s'est déroulée à Séoul, Carsten Spohr devient le 78e président du conseil des gouverneurs.



Il succède à Akbar Al Baker, directeur général de Qatar Airways. " Je suis honoré et enthousiasmé d’assumer ce rôle en ce moment important pour l’industrie. Nous sommes confrontés à plusieurs problèmes, dont le protectionnisme croissant, les taxes élevées et les guerres commerciales. Le régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) est une réalisation majeure qui va stabiliser nos émissions de carbone à compter de 2020. Nous devons maintenant tracer la voie en vue d’un objectif beaucoup plus ambitieux pour 2050, soit la réduction de moitié des émissions nettes, par rapport au niveau de 2005." a-t-il déclaré.