Cartes grises, les prix varient selon les régions

Ainsi, le prix du cheval fiscal est en hausse dans les régions de l'Alsace et de la Champagne-Ardennes. C'est en Champagne-Ardennes que la plus grande augmentation du prix de la carte grise pour l'année 2018 a été enregistrée. Elle est de l'ordre de 6,24% de plus sur le coût du cheval fiscal. En Alsace, la hausse est de 4,77%, passant de 38,33 euros l'année dernière à 40,16 euros en 2018.