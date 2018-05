Cathay Dragon ira à Davao City et Medan

Le réseau du Groupe Cathay Pacific se renforcera fin octobre avec l’ouverture de deux nouvelles villes : Davao City et Medan, à partir du 28 et 29 octobre respectivement. Davao City, sur l'île de Mindanao dans le sud des Philippines, sera desservie quatre fois par semaine, tandis que Medan, la capitale du nord de Sumatra en Indonésie, sera desservie trois fois par semaine.



Les deux nouvelles lignes seront assurés par des Airbus A320. Parmi les prochaines ouvertures, notons Dublin (juin) et Washington (septembre), ainsi que des services saisonniers à destination de Copenhague (mai) et du Cap (novembre).