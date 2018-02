Cathay Dragon va relier Hong Kong à Jinan (Chine) en mars

Cathay Dragon décollera de Hong Kong à 19h55 tous les lundi, mardi, jeudi et samedi et se posera à Jinan à 23h15. La filiale de Cathay Pacific quittera ensuite la capitale de la province de Shandong à 8h15 tous les mardi, mercredi vendredi et dimanche pour un atterrissage sur son hub à 11h30. La liaison sera assurée par un Airbus A320 équipé de 2 Classes : Affaires et Économique.



Depuis janvier dernier, Cathay Dragon dessert également Nanning (province de Guangxi, Chine). Par ailleurs, avec 11 fréquences hebdomadaires au départ de Paris-CDG, les passagers au départ de France pourront se rendre à Jinan via une connexion à Hong Kong.