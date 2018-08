Cathay Pacific dans le rouge au premier semestre

Le groupe a publié pour les six premiers mois de l'année une perte nette de 28 millions d'euros,à comparer avec la perte de 250 millions d'euros enregistrée lors du premier semestre 2017.



Cathay explique que la hausse du kérosène a pesé sur ses résultats, en dépit de la baisse du dollar et de bons résultats de son activité de fret. Le carburant est le principal poste de dépenses opérationnelles du transporteur, puisqu'il représente 30,1% du total.



Le président de la compagnie, John Slosar, a estimé que le groupe améliorerait sa performance au deuxième semestre.



Victime de la concurrence exacerbée de compagnies rivales et de la hausse de ses coûts de kérosène, Cathay a enregistré l'année dernière une perte nette de 138 millions d'euros.